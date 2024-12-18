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16:46, 18 декабря 2024Наука и техника

Российские военные рассказали о новых технологиях БПЛА

Инженеры бригады Невского внедряют технологии машинного зрения в БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные внедряют новые технологии в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил командир взвода инженерно-технического обеспечения разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России с позывным Версус, передает РИА Новости.

Версус отметил, что инженеры бригады следят за новыми разработками противника и профильных специалистов.

«Есть разработки различные по улучшению технических характеристик, по дальности полета, по рою дронов, машинному зрению, оптоволокну», — сказал Версус. Он также отметил, что основная задача инженеров — повышение качества и количества беспилотников на линии соприкосновения.

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Командир подчеркнул, что в ходе усовершенствования дронов и систем радиоэлектронной борьбы специалисты учитывают опыт и пожелания бойцов бригады.

В августе американское издание Forbes писало, что FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский», которые применяют российские военные, невозможно обнаружить обычными методами пеленгования. Также аппараты с управлением по оптоволоконному кабелю защищены от радиоэлектронного воздействия.

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