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07:52, 18 декабря 2024Россия

Российский военный рассказал о сжегших собственную технику бойцах ВСУ

Боец Алмаз: в приграничном районе Курской области была устроена засада на ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В приграничном районе Курской области российскими бойцами была устроена засада на подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой удалось уничтожить колонну техники с личным составом. Об этом сообщил боец с позывным Алмаз, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны России.

Как сообщил военнослужащий, российские бойцы действовали в составе двух штурмовых групп и одного подразделения разведки. Совместными действиями бойцы Вооруженных сил России подбили три единицы военной техники. При этом Алмаз подчеркнул, что украинские подразделения сами уничтожили одну из своих боевых машин.

«В такой (полностью сожженный — прим. «Ленты.ру») вид украинская армия привела ее сама, потому что они думали, что мы не взяли рации — там рации были и планшеты», — рассказал о сжегших собственную машину украинских военных Алмаз.

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Ранее в Курской области рассказали о стрелявших в мирных жителей у колодца бойцах ВСУ.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением. По его словам, святой обязанностью российских военных является выбрасывание противника за пределы территории страны.

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