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20:08, 18 декабря 2024Мир

Россию обвинили в попытках манипулировать влиятельными людьми в Европе

МИД Франции: Россия пытается манипулировать влиятельными людьми в Европе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Remo Casilli / Reuters

Россия пытается манипулировать влиятельными лицами в европейских странах. Такое обвинение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Reuters.

По его словам, манипуляции со стороны России касаются в том числе Франции. Уже якобы имеются данные, подтверждающие информацию об этом.

«Расследования продолжаются. Мы призываем создателей контента и их подписчиков быть предельно бдительными в отношении угроз нашим общественным дебатам», — указал Барро.

В эту среду, 18 декабря, газета Le Monde со ссылкой на источник в разведке сообщила, что тысячи известных лиц оказались под влиянием «людей, близких к Кремлю». Манипуляциям якобы подверглись две тысячи европейских производителей контента для распространения пророссийской пропаганды. Насколько известно Le Monde, 20 авторов оригинального контента, в том числе из Испании, Германии, Великобритании, Италии и Франции, согласились на это предложение.

В декабре 2023 года бывший старший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявил о способности Владимира Путина манипулировать ныне избранным президентом США Дональдом Трампом. «Он очень хорошо владеет искусством лести по отношению к Трампу и рассматривает его как актив во многих отношениях», — заявил чиновник. По его мнению, Россия может использовать эту победу Трампа как своего рода сигнал для остального мира и разрешения конфликта на Украине.

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