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10:21, 18 декабря 2024Экономика

Ряду российских регионов спрогнозировали аномальный холод

Северо-Западный и Центральный округ ожидают морозы до минус 30 градусов
Мария Черкасова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России (СЗФО и ЦФО) прогнозируется аномально холодная погода с морозами до минус 30 градусов. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Со среды,18 декабря, по пятницу, 20 декабря, в Архангельской области ожидается температура на 6-12 градусов ниже нормы, столбики термометров опустятся до отметки в 25 градусов. В Ненецком автономном округе будет на 8-12 градусов ниже нормы, ожидаются морозы до минус 30 градусов. В Мурманской области и в Коми похолодает до минус 28 градусов, в Ленинградской области температура может упасть до минус 22 градусов.

В Тверской, Московской и Ярославской областях ожидается температура на 6-9 градусов ниже нормы. Похолодание также прогнозируется на Урале, а также в Владимирской, Ивановской и Рязанской областях.

При этом, несмотря на похолодание по всей России, в Красноярском крае и в западной части Якутии температура будет держаться на уровне в 8-12 градусов выше нормы.

Ранее синоптики предсказали, что столичный регион в среду, 18 декабря, ожидает мороз. В Москве днем температура воздуха будет варьироваться от минус 10 до минус 8 градусов. В Московской области днем ожидается от минус 13 до минус 8 градусов.

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