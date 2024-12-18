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16:14, 18 декабря 2024Наука и техника

Раскрыт возраст колец Сатурна

Nature: кольца Сатурна оказались на миллиарды лет старше, чем считалось раньше
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom  

Специалисты Института науки Токио (Япония) оспорили признанный учеными возраст колец Сатурна. Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Автор научной работы планетолог Рюки Хедо с помощью компьютера смоделировал столкновения микрометеоритов с кольцами, которые произошли на скорости 108 тысяч километров в час. При столкновении температура колец поднималась до 9,7 тысячи градусов, что приводило к испарению микрометеоритов. Ученые проследили, что происходило с этим газом потом, и выяснили, что он не «загрязняет» кольца.

Хедо заметил, что ранее ученые полагались на следы метеоритных бомбардировок в определении возраста колец планеты. В том числе в 2004 году космический аппарат НАСА «Кассини» раскрыл, что кольца Сатурна являются относительно «чистыми», из-за чего ученые предположили, что их возраст может составлять 100-400 миллионов лет, тогда как сам Сатурн образовался более 4,5 миллиарда лет назад.

Рюки Хедо и его коллеги считают, что кольца планеты могут быть на миллиарды лет старше. Он подчеркнул, что не пытается опровергнуть результаты миссии «Кассини»: «Просто наша интерпретация данных может быть неверной».

Хедо пришел к выводу, что кольца Сатурна имеют возраст 4–4,5 миллиарда лет. Планетолог полагает, что кольца не могли образоваться после эры динозавров на Земле, так как к этому времени Солнечная система уже была довольно устоявшейся.

В начале декабря международная группа ученых подтвердила открытие двойника Сатурна TOI-4994 b. Экзопланета расположена на расстоянии около 1079 световых лет от Земли и обращается вокруг звезды G-типа.

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