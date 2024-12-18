Россиянам назвали способы пережить шестидневную рабочую неделю

Нейробиолог Смирнова: пережить шестидневку помогут регулярные перерывы

Шестидневная рабочая неделя — вызов для мозга, так как он не получает достаточного времени для восстановления, вследствие чего человек становится менее продуктивным, эмоционально уязвимым и физически истощенным, сообщила нейробиолог Татьяна Смирнова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам способы, которые помогут легче пережить этот период.

Первое, что нужно сделать — составить план, уверена эксперт. «Наш мозг стремится к предсказуемости, и любая неопределенность воспринимается как угроза. Четкое расписание помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса) и увеличить уровень дофамина, отвечающего за мотивацию», — пояснила она.

Смирнова также рекомендовала разделить день на 1,5-2-часовые блоки и делать после каждого из них 10-15-минутный перерыв, отвлекаясь на прогулку, легкую разминку или разговор с коллегами. «Мозг работает циклами: примерно через каждые 90-120 минут он переходит из состояния высокой активности в фазу снижения концентрации. Это называется ультрадианный ритм. Чтобы сохранить энергию, важно работать в этих ритмах, чередуя интенсивную работу с короткими перерывами», — объяснила нейробиолог.

Во время повышенной нагрузки мозг активно расходует глюкозу и витамины группы B, которые участвуют в выработке серотонина, сообщила Смирнова, уточнив, что недостаток этих веществ усиливает усталость и раздражительность. Она посоветовала добавить в рацион продукты, богатые сложными углеводами (каши, цельнозерновой хлеб), омега-3 (рыбу, орехи) и магнием (зелень, бананы). Избегать же стоит большого количества кофе и сладкого: они дают быстрый подъем энергии, но после этого наступает резкий спад.

При шестидневной рабочей неделе особенно важно соблюдать гигиену сна, считает эксперт. Для этого нужно ложиться спать в одно и то же время и выключать гаджеты за два часа до сна, чтобы снизить воздействие синего света, подавляющего выработку мелатонина.

Мозг тратит много энергии на негативные эмоции. Даже кратковременный всплеск стресса может блокировать доступ к ресурсам префронтальной коры — области мозга, отвечающей за рациональное мышление. В условиях шестидневной недели важно сознательно ограничивать стрессовые факторы. Каждый вечер записывайте три вещи, за которые вы благодарны уходящему дню — от чашки вкусного чая до удачного завершения сложной задачи Татьяна Смирнова нейробиолог

Ранее Роструд напоминал о том, что в конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она начнется в понедельник, 23 декабря, и продлится до субботы, 28 декабря, включительно. Это необходимо, чтобы в понедельник, 30 декабря, у россиян был выходной день.

