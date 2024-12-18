Стилист Рогов призвал носить бусы поверх курток

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить бусы поверх курток

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить бусы поверх курток. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале, который насчитывает 160 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, в текущем сезоне стало модным украшать не только свои сумки, но и самих себя. Так, он посоветовал носить бусы, колье и броши поверх тренчей, курток и пальто. В качестве примера он продемонстрировал снимки инфлюэнсеров, которые дополнили свою верхнюю одежду аксессуарами из жемчуга и других материалов.

Ранее в декабре трусы напоказ назвали трендом зимы. Редакторы французской версии Vogue заявили, что нижнее белье можно сочетать с кружевом или в спортивном стиле с брюками с заниженной талией.