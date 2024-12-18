Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:55, 18 декабря 2024Ценности

Стилист Рогов призвал носить бусы поверх курток

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить бусы поверх курток
Екатерина Ештокина

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom  

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить бусы поверх курток. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале, который насчитывает 160 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, в текущем сезоне стало модным украшать не только свои сумки, но и самих себя. Так, он посоветовал носить бусы, колье и броши поверх тренчей, курток и пальто. В качестве примера он продемонстрировал снимки инфлюэнсеров, которые дополнили свою верхнюю одежду аксессуарами из жемчуга и других материалов.

Ранее в декабре трусы напоказ назвали трендом зимы. Редакторы французской версии Vogue заявили, что нижнее белье можно сочетать с кружевом или в спортивном стиле с брюками с заниженной талией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

      Зеленский прибыл в Брюссель

      Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

      iPhone перегрелись из-за ИИ

      На Западе заявили о катастрофических потерях Украины

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше