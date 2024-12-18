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16:50, 18 декабря 2024Россия

Сын Милонова отправился с избившим его одноклассником на военный полигон

Милонов: сын поехал с избившим его одноклассником на военный полигон
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова записался на бокс и отправился с избившим его одноклассником на военный полигон. Об этом РИА Новости рассказал парламентарий.

«[Дети] уже помирились, на [военный] полигон они сейчас едут, но сын записался в две секции бокса. Мне сразу куча моих знакомых написали: мы берем Николая», — заявил Милонов.

12 ноября стало известно, что 12-летнего сына Милонова избили в Петергофе после конфликта с одноклассником. Врачи диагностировали у ребенка депутата закрытую черепно-мозговую травму, перелом скуловой кости и сотрясение мозга.

Милонов сообщал, что драка произошла из-за националистических высказываний. Парламентарий призывал полицию разобраться в инциденте, а также высказывался, что «не позволит никакой диаспоре пытаться замять этот вопрос».

Позже матери мальчиков рассказали, что те стали нормально общаться. Милонов, в свою очередь, говорил, что хочет свозить сына и ударившего его школьника на военный полигон, «чтобы они сдружились».

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