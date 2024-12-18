Том Круз получил награду от армии США

Актера Тома Круза наградили за популяризацию службы в армии США

Звезда франшизы «Миссия невыполнима» и блокбастеров «Топ Ган» Том Круз получил почетную награду от военно-морских сил армии США. Об этом сообщает издание BBC.

Как сообщает источник, Круза наградили за популяризацию военной службы в кино. Он получил высшую награду, которую ВМС могут присудить гражданскому лицу. Ведомство уточняет, что благодаря роли Тома в «Топ Гане» заметно повысился престиж военной службы в глазах американского общества.

Сиквел картины, вышедший в 2022 году, по мнению военных, вызвал ностальгию у старшего поколения и новую волну интереса к ВМС у молодежи.

Ранее стало известно, что Том Круз рассказал о самом нелепом слухе, который распустили о нем СМИ и поклонники. Актер опроверг его, назвав чушью.