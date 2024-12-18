Цыганов сыграет в экранизации культовой повести

Евгений Цыганов сыграет в новой экранизации «Отеля "У погибшего альпиниста"»

Актер Евгений Цыганов исполнит главную роль в экранизации произведения «Отель "У погибшего альпиниста"». Об этом сообщает студия «МАРС МЕДИА».

Артист сыграет Петера Глебски — героя культовой повести братьев Стругацких. Сообщается, что по сюжету полицейский инспектор в исполнении Цыганова приезжает в отель из-за письма, которое предупреждает, что скоро в нем произойдет убийство.

Известно, что съемки проекта начнутся в следующем году, а режиссерское кресло занял Александр Домогаров-младший. Кто сыграет других персонажей, неизвестно.

Ранее стало известно, что после выхода фильма «Мастер и Маргарита» с Цыгановым в главной роли россияне начали скупать книжный оригинал. Продажи романа Михаила Булгакова выросли в 2,5 раза.