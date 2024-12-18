Украинский депутат раскритиковал Зеленского за слова об Орбане

Депутат Верховной Рады Дмитрук: слова Зеленского об Орбане выглядят ужасно

Народный депутат Верховной Рады от фракции «Восстановление Украины» Артем Дмитрук раскритиковал слова президенты страны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дипломатия? Не, не слышал!» — написал депутат, добавив к посту видео с выступлением Владимира Зеленского.

По мнению Артема Дмитрука, подобные высказывания в адрес иностранного лидера «выглядят ужасно».

Депутат критично оценил последние заявления президента Украины о невозможности участия венгерского премьера в урегулировании конфликта. Кроме того, во время выступления Владимир Зеленский в грубой форме посоветовал Виктору Орбану прекратить заниматься миротворчеством.

Ранее народный депутат Дмитрук рассказал о скором мирном соглашении с Россией. По его словам, к этому приводят последние решения, принятые странами Запада.

