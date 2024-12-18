В Госдуме предложили отправить к психиатру россиянина с тремя женами и 14 детьми

Депутат Останина предложила отправить к психиатру россиянина с тремя женами

Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отправить к психиатру Ивана Сухова, который проживает вместе с тремя женами и 14 детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее появилась информация, что в трехкомнатной квартире в Москве проживает мужчина с тремя женами и детьми. Семью уже захотела проверить детский омбудсмен по Москве Ольга Ярославская.

Депутат пояснила, что здесь стоит вопрос об ответственности мужчины, который на 75 тысяч рублей в месяц содержит всех детей.

«Надо понять, нормально ли питаются эти дети, имеют ли они доступ к образованию. (...) Несмотря на то что опека не имеет право вмешиваться в кровные семьи, я бы давно заинтересовалась, а его бы вообще к психиатру направила», — сказала Останина.

Ранее стало известно, что многодетная семья из Набережных Челнов готова дать имя Орешник своему возможному 15-му ребенку. Глава семьи Владимир Сухов пояснил, что не против назвать ребенка Орешником или Орешницей в случае рождения девочки.