Депутат Чепа призвал ударить по штабу ВСУ «Орешником» в ответ на подрыв генерала

Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал ударить по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на подрыв генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова. Таким мнением он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Надо бороться с заказчиком. У нас есть средства, которыми мы можем нанести удар по штабу, по скоплению заказчиков. Мы знаем, где они находятся, кто это. У нас есть "Орешник" и другие средства», — заявил Чепа.

По словам парламентария, такими террористическими действиями Киев стремится показать Западу свой «силовой потенциал», чтобы получить дополнительные средства.

«Все понимают, что Дональд Трамп и его администрация будут делать все, чтобы Америка не помогала. Сегодня Киев предпринимает очень большие усилия, чтобы пытаться получать какие-то деньги вместо Америки с Европы», — заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Киев заказчиком и организатором террористического акта, а также заявил о «продолжении борьбы с нацистским режимом».

Во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. В результате теракта не удалось спасти двух человек — генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Илью Поликарпова.