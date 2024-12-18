В Кремле объяснили проведение прямой линии с Путиным в конце года

Песков: проведение прямой линии в конце года вызвано насыщенным графиком Путина

Широкое общение президента России Владимира Путина с россиянами можно организовать и в середине года, однако его график в последние несколько лет перегружен. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «России 24».

По его словам, график главы государства чрезвычайно насыщенный. «Конечно, скажем так, несколько раз в год на это тратить время сложно», — отметил он. Песков подчеркнул, что «Итоги года» — мероприятие, которого многие ожидают. Он добавил, что Путин каждый раз готовится к подобным мероприятиям «очень ответственно и скрупулезно».

Ранее Песков назвал самые популярные вопросы россиян для прямой линии. В частности, отметил он, обращающихся россиян больше волнуют вопросы, касающиеся специальной военной операции (СВО).