Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:07, 18 декабря 2024Россия

В Кремле объяснили проведение прямой линии с Путиным в конце года

Песков: проведение прямой линии в конце года вызвано насыщенным графиком Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Широкое общение президента России Владимира Путина с россиянами можно организовать и в середине года, однако его график в последние несколько лет перегружен. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «России 24».

По его словам, график главы государства чрезвычайно насыщенный. «Конечно, скажем так, несколько раз в год на это тратить время сложно», — отметил он. Песков подчеркнул, что «Итоги года» — мероприятие, которого многие ожидают. Он добавил, что Путин каждый раз готовится к подобным мероприятиям «очень ответственно и скрупулезно».

Ранее Песков назвал самые популярные вопросы россиян для прямой линии. В частности, отметил он, обращающихся россиян больше волнуют вопросы, касающиеся специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      Глава МИД Британии попытался «защитить» сотрудников The Times от Медведева

      Орбан назвал Брюссель Мордором и цитаделью либералов

      Появились подробности о последствиях столкновения поездов

      В Кремле захотели использовать интерес мировых СМИ к Путину

      Астролог оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

      Захарова прокомментировала санкции против Грузии словами про Фрейда

      В Кремле объяснили проведение прямой линии с Путиным в конце года

      На Украине заметили пуск ракет из Одессы

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» взволновала фанатов видео в микрошортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше