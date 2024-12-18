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12:17, 18 декабря 2024Россия

В Кремле высказались о подрыве генерала Кириллова в контексте СВО

Песков: подрыв генерала Кириллова доказывает правоту действий России в ходе СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Подрыв генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова доказывает правоту действий России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе СВО», — обозначил Песков.

Представитель Кремля назвал Киев заказчиком и организатором террористического акта, а также заявил о «продолжении борьбы с нацистским режимом».

Ранее Песков сообщил о соболезнованиях президента России Владимира Путина в связи с произошедшим.

О взрыве на Рязанском проспекте в Москве стало известно во вторник, 17 декабря. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. В результате теракта не удалось спасти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Илью Поликарпова.

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