В Кремле захотели использовать интерес мировых СМИ к Путину

Песков заявил, что повышенный интерес мировых СМИ к Путину следует использовать

Интерес мировых СМИ к России и президенту страны Владимиру Путину следует использовать для донесения информации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Этот интерес нам надо использовать для того, чтобы нести через них нашу правду, нести через них информацию о себе, нашу позицию», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера озвучил позицию Москвы по временному перемирию в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что России нужен полноценный мир, «который наступит после того, как будут выполнены условия и будут достигнуты все поставленные цели».