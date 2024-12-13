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12:52, 13 декабря 2024Россия

В Кремле высказали позицию по временному перемирию в украинском конфликте

Песков: России нужно не временное перемирие на Украине, а полноценный мир
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Кремле высказали позицию по временному перемирию в украинском конфликте, обозначив, что России нужен полноценный мир. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие — это не то, что мы хотим», — заявил Песков.

По словам официального представителя Кремля, России нужен «мир, который наступит после того, как будут выполнены условия [Москвы] и будут достигнуты все поставленные цели».

При этом Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему сохраняет открытость к урегулированию конфликта, добавив, что позиция Киева мешает этому.

Ранее президент России Владимир Путин рассмотрел высказанные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном тезисы и предложения о взаимном прекращении огня на Украине и обмене пленными в период Рождества. По словам главы канцелярии венгерского премьера Гергея Гуйяша, Путин «не принял, но и не отклонил это предложение».

Песков, в свою очередь, обозначил, что Россия рассчитывает на продолжение консультаций по установлению мира на Украине и поддерживает усилия Орбана по урегулированию конфликта.

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