Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 18 декабря 2024Бывший СССР

В МИД России оценили отчет Молдавии о «вмешательстве» Москвы в выборы

Захарова: в отчете о якобы вмешательстве в выборы в Молдавии лишь фото политиков
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Молдавия представила отчет о якобы вмешательстве России в выборный процесс, но вместо доказательств там оказались хаотично показаны фотографии политиков, которые «дискредитировали выборы». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, опровергать в этом случае нечего. «Это бессмысленно», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД России добавила, что нынешний президент Молдавии Майя Санду сделала все, чтобы уничтожить демократию в республике.

Ранее в Молдавии заявили о готовности к иностранному вмешательству во время парламентских выборов в республике в 2025 году. По словам главы службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ, целью таких атак была и остается смена политического руководства Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

      СК возбудил дело на пытавшего российских военных наемника из Бразилии

      Военный эксперт развеял миф о «Радиостанции Судного дня»

      Ветеран «Альфы» выдвинул версию о причине расправы над генералом Российской армии

      Снегоуборочный трактор сбил россиянку и протащил ее три метра

      Одна «уродливая» модель обуви стала трендом

      Алиев назвал условие выхода Армении из ОДКБ

      ФСБ задержала сотрудников одного из управлений Ростехнадзора за миллионные взятки

      Серебро начнет дорожать быстрее золота

      Зеленский признал невозможность возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше