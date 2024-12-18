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10:19, 18 декабря 2024Мир

В МИД России высказались о двойных стандартах США в отношении терроризма

Захарова: США обвиняют страны в спонсорстве терактов, но не видят это на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Госдепартамент США обвиняет Иран, КНДР, Кубу и Сирию в спонсорстве терроризма, но не видит, как Украина на российской территории проводит террористические акты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В своем новом докладе Госдеп США назвал Иран, КНДР, Кубу и Сирию странами-спонсорами терроризма. (...) В этом квазидокументе Россия критикуется и обвиняется во всех грехах. И это все на фоне того, что киевский режим совершает на территории нашей страны террористические акты. Как вы понимаете, внимания Украине в докладе Госдепартамента США не уделено», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон «пытается неуклюже отрицать» обвинения Москвы в осуществлении Киевом регулярных актов терроризма на территории России, в том числе против мирного населения. Она указала на то, что в Госдепе «не видят преступлений киевского режима» против журналистов, а также игнорируют подрыв генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и удары по Крымскому мосту.

Ранее Захарова заявила, что западные страны игнорируют теракт Кириллова из-за решения Киева признать его законной целью. По словам дипломата, главными выгодополучателями от терроризма со стороны Киева являются «англосаксы».

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