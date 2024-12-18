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08:47, 18 декабря 2024Россия

В Минобороны напомнили о разработке вакцины от Covid-19 при взорванном генерале

В Минобороны посвятили некролог взорванному в Москве Кириллову
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Минобороны России посвятило некролог генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, взорванному с помощником у дома на юго-востоке Москвы. Один из его подчиненных напомнил, как во время пандемии, когда Кириллов уже стал начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), подведомственный институт разработал вакцину от Covid-19. Статья была опубликована в газете «Красная звезда».

В представленном материале рассказали о том, как Кириллов разоблачал преступления стран НАТО. В статье сказано, что Кириллов не избегал сложных задач, не оставался в стороне и справлялся с любыми вызовами в разных сферах.

До этого сенатор Совфеда Владимир Чижов отметил, что Кириллов умело разоблачал провокации спецслужб Запада.

Утром 17 декабря генерал-лейтенант Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были взорваны при выходе из дома на Рязанском проспекте.

Следователи допустили, что взрывчатка был спрятана в электросамокате, который был припаркован около входа в подъезд.

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