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10:22, 18 декабря 2024Из жизни

В Москве у робота-доставщика попытались отобрать средство для мытья раковины

В Москве неизвестные попытались отобрать у робота-доставщика чистящее средство
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика компании «Яндекс» и попытались его ограбить. Об этом сообщает издание Baza.

Инцидент произошел на Смоленском бульваре. Злоумышленники хотели взломать робота и отобрать чистящее средство, которое он доставлял кому-то из клиентов, но потерпели неудачу.

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«Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Ранее сообщалось, что в Японии 16-летний подросток ограбил продуктовый магазин и выбросил деньги. Позже он сознался, что угрожал продавцу игрушечным пистолетом.

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