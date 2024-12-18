В Москве у робота-доставщика попытались отобрать средство для мытья раковины

В Москве неизвестные попытались отобрать у робота-доставщика чистящее средство

В центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика компании «Яндекс» и попытались его ограбить. Об этом сообщает издание Baza.

Инцидент произошел на Смоленском бульваре. Злоумышленники хотели взломать робота и отобрать чистящее средство, которое он доставлял кому-то из клиентов, но потерпели неудачу.

«Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Ранее сообщалось, что в Японии 16-летний подросток ограбил продуктовый магазин и выбросил деньги. Позже он сознался, что угрожал продавцу игрушечным пистолетом.