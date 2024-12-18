В районе Анапы из-за разлива мазута обнаружили мертвого дельфина

«Дельфа»: в районе Анапы из-за разлива мазута погиб дельфин

В районе Анапы из-за разлива мазута в Черном море 18 декабря обнаружили мертвого дельфина. Об этом сообщили в Telegram-канале научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

Экологи центра обследовали тело погибшего дельфина. На записи, сделанной волонтерами, видно, что оно было полностью покрыто мазутом. «К сожалению, эта молодая азовка не сумела избежать попадания в разлив мазута...» — поделились информацией они. О других случаях обнаружения на справившихся с загрязнением воды китообразных пока неизвестно.

Покрытые сплошным черным слоем мазута анапские пляжи сняли на видео. На кадрах можно наблюдать, как мазут сплошным черным слоем покрыл берег, а на песок накатывают волны черного цвета. Кроме того, очевидец сообщил о сильном неприятном запахе, который стоит на берегу.