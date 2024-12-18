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15:52, 18 декабря 2024Экономика

Покрытые сплошным черным слоем мазута пляжи в Анапе попали на видео

Пляжи в Анапе покрыло сплошным черным слоем мазута
Мария Черкасова

Пляжи в Анапе покрыло сплошным черным слоем мазута. Снятое очевидцами видео появилось в Telegram-канале «Новости Краснодара».

На кадрах видно, что мазут сплошным черным слоем покрыл берег, а на песок накатывают волны черного цвета. По словам очевидца, если раньше мазут выбрасывало на пляжи отдельными пятнами, то теперь он покрывает песок целиком. «Здесь такая вонь стоит, что просто дышать нечем», — прокомментировал автор видео.

Ранее стало известно, что зона загрязнения побережья Краснодарского края мазутом увеличилась с 35 до 49 километров.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе утром 15 декабря. Позднее стало известно об утечке топлива.

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