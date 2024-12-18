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18:27, 18 декабря 2024Силовые структуры

В России мужчину заключили под стражу по подозрению в сотрудничестве с ЦРУ

Жителя Петербурга арестовали до 16 февраля по подозрению в сотрудничестве с ЦРУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Ивана Карташова, подозреваемого в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет в СИЗО до 16 февраля 2025 года. Он был задержан во вторник, 17 декабря, по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По версии следствия, Карташов, не поддерживающий политический курс России и проводимую ей специальную военную операцию, обратился к гражданину РФ для установления контакта с сотрудниками иностранных спецслужб. Последним он планировал продать документацию закрытого характера в отношении определенного объекта, а также комплексов беспилотных летательных аппаратов.

В ходе проводимых силовиками мероприятий была установлена связь мужчины с ЦРУ США по электронной почте, а также его намерение сменить политический режим в РФ. Кроме того, он уже успел направить представителю иностранных спецслужб определенные электронные файлы.

Ранее Верховный суд республики Крым приговорил к четырем годам лишения свободы 52-летнего жителя Симферополя за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством.

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