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17:27, 18 декабря 2024Силовые структуры

В России организацию «Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга» признали экстремистской

Организацию «Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга» признали экстремистской
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Здание Санкт-Петербургского городского суда

Здание Санкт-Петербургского городского суда. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге городской суд признал «Сайентологическую церковь Санкт-Петербурга» экстремистской организацией. Об этом в среду, 18 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, правоохранители считают, что лидеры сайентологической церкви причастны к осуществлению экстремистской деятельности, которая выражается в пропаганде превосходства сайентологов над остальными гражданами. Кроме того, это выражается в доминировании внутренних правил секты над общественными нормами и требованиями законодательства Российской Федерации.

Судом установлено, что участники секты распространяли литературу, признанную в установленном законом порядке экстремистской.

Уголовные дела в отношении сайентологов Санкт-Петербурга были возбуждены в июне 2017 года. Тогда задержали и заключили под стражу руководителя организации Ивана Мацицкого, исполнительного директора Галину Шуринову, Анастасию Терентьеву и главного бухгалтера Сахиба Алиева. Все они обвиняются в незаконном предпринимательстве, возбуждении ненависти либо вражды и участии в экстремистском сообществе.

По информации РИА Новости, в УФСБ России сообщили, что в период с 2013 по 2016 год члены организации незаконно получили за свои услуги более 276 миллионов рублей.

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