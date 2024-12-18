В России выросла стоимость приготовления одного из главных новогодних блюд

АТОЛ: стоимость приготовления селедки под шубой выросла на 11 % в 2024 году

В октябре-декабре 2024 года стоимость приготовления селедки под шубой в России выросла на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и составила в среднем 512 рублей. О заметном подорожании одного из главных новогодних блюд в стране сообщает ТАСС со ссылкой на данные IT-компании АТОЛ.

За отчетный период выросла стоимость основных ингредиентов для приготовления вышеуказанного салата. Так, розничная цена килограмма лука в октябре-декабре увеличилась в среднем на 4 процента, до 51 рубля, моркови — на 10 процентов, до 60 рублей, свеклы — на 3 процента, до 34 рублей. В свою очередь, сельдь для новогоднего блюда за это время подорожал на 11 процентов, до 198 рублей, уточнили аналитики.

Ранее эксперты сервисов «ЮMoney» и «Чек Индекс» подсчитали, что минимальная стоимость новогоднего стола в России в 2024 году составит около 6 тысяч 861 рубля. Одним из самых подорожавших праздничных атрибутов оказались мандарины. Средний чек на эти фрукты с 29 ноября по 9 декабря 2024 года увеличился на 22 процента, до 258 рублей. В свою очередь, средняя стоимость шампанского за это время увеличилась на 8 процентов и достигла отметки в 465 рублей за бутылку.

Резкий прирост стоимости продемонстрировала и красная икра. За отчетный период средняя цена этой продукции увеличилась на 36 процентов, до 9987 рублей за килограмм, или около тысячи рублей за 100 граммов. В свою очередь, средний чек покупок шоколадных конфет в преддверии новогодних праздников вырос на 12 процентов и достиг отметки в 611 рублей. В целом за год продукты для новогоднего стола подорожали на 11,4 процента.