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11:31, 16 декабря 2024Экономика

Минимальную стоимость новогоднего стола подсчитали

Минимальный новогодний стол в России будет стоить около семи тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В 2024 года стоимость базового праздничного продуктового набора на двоих, который включает мандарины, шампанское, красную икру, торт и конфеты, составит около 6 тысяч 861 рубля. Это выяснили аналитики сервисов «ЮMoney» и «Чек Индекс». Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что с 29 ноября по 9 декабря 2024 года оборот платежей в категории готовых кондитерских изделий вырос на 38 процентов относительно аналогичного периода 2023 года. Количество покупок увеличилось на 13 процентов, а покупателей — на четыре процента. Средний чек прибавил 22 процента, дойдя таким образом до 3 тысяч 785 рублей.

Что касается мандаринов, то их стали покупать на семь процентов чаще. Средняя цена выросла на 22 процента, до 258 рублей. На пять процентов выросло количество покупок шампанского. Средняя цена этого напитка увеличилась на восемь процентов и составила 465 рублей.

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Немного иная динамика у красной икры. За указанный период число ее покупок упало на 17 процентов, а средняя цена выросла на 36 процентов, дойдя до 9 тысяч 987 рублей за килограмм или около тысячи рублей за 100 грамм. Шоколадные конфеты в коробках стали покупать на 11 процентов чаще. Средний чек вырос на 12 процентов и составил 611 рублей.

Ранее сообщалось, что за год стоимость салата оливье в России выросла на 2,35 процента, до 356 рублей. Другое популярное блюдо, селедка под шубой, подорожало на 13 процентов. В целом за год продукты для новогоднего стола выросли в цене на 11,4 процента.

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