В российском городе потек детсад

В детсаду в Химках из-за протекшей крыши возникла угроза обрушения потолка

В детском саду в Химках потекла крыша — родители опасаются, что из-за случившегося может обрушиться потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

На снимках, сделанных родителями, видно, что на лестнице между этажами стоит несколько ведер для сбора воды с протекающей крыши, при этом часть потолочных плит над ней отсутствует, а на стенах видны подтеки. «(Родители) опасаются, что штукатурка начнет падать на головы детям. Связались с администрацией городского округа. Обещают, устранить течь до новогодних праздников. Ждем результатов», — поделилась информацией чиновница.

Ранее в этот же день стало известно, что в Новосибирске четыре этажа жилого многоквартирного дома затопило водой.