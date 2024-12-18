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20:43, 18 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе суд приговорил женщину к 6 годам за сбыт наркотических веществ

В Петербурге суд приговорил Спряталась к 6 годам за сбыт наркотических веществ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил Диану Спряталась к шести годам за сбыт наркотических веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Она осуждена по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

По данным суда, Спряталась вовлекли в преступную группу, после чего они создали в Telegram интернет-магазин для реализации наркотических средств. Члены группы через тайники, оборудованные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передавали наркотики Спряталась, а она уже делала закладки и производила фотофиксацию мест для дальнейшего размещения в интернет-магазине.

Таким образом, неустановленные лица приобрели для последующего сбыта наркотическое вещество каннабис общим весом 310,27 грамма, что является крупным размером. Спряталась доставила это вещество в квартиру на Толубеевском проезде, где расфасовала его на 56 свертков. Она была задержана по указанному адресу, марихуана обнаружена при обыске.

Во время следствия она признала вину и активно сотрудничала. Выборгский районный суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за приобретение почти 300 килограммов наркотических веществ.

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