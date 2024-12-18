В США заявили о способности России закончить конфликт за месяц

Риттер: Россия может завершить конфликт за месяц, уничтожив Украину

Россия способна полностью уничтожить Украину, не используя при этом ядерное оружие. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, российская сторона может завершить конфликт за месяц, если захочет этого. «Россия и близко не использовала всю военную мощь, которую могла», — считает Риттер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет спешить с окончанием конфликта с Россией. Он отметил, что Киев «уже давно борется за свой суверенитет» и не собирается сдаваться. Зеленский добавил, что избранный президент США Дональд Трамп осведомлен о его позиции.