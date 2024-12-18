Военкор раскрыл итоги штурма российскими войсками позиций ВСУ в районе села под Суджей

Военкор Подоляка: Россия взяла под контроль Черкасскую Конопельку под Суджей

Российские военнослужащие успешно атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Черкасская Конопелька в Суджанском районе Курской области. Итоги штурма раскрыл военкор Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, в результате армия России взяла населенный пункт под свой контроль.

Подоляка также рассказал, что из-за подготовки ВСУ атаки, которую они сами называют «ударом последней надежды», на курском направлении наблюдается затишье.

Днем ранее Генштаб ВСУ заявил об активных атаках российских войск по украинским позициям в Курской области. По данным ведомства, за 16 декабря Вооруженные силы России провели в регионе 68 штурмов.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 17 декабря, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 41 660 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.