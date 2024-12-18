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18:40, 18 декабря 2024Россия

Военный эксперт назвал цели России на фронте до конца года

Военный эксперт Дандыкин назвал возврат Курской области целью РФ до конца года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Возвращение контроля над Курской областью до конца 2024 года — главная задача российских военных, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал приоритетные цели России на фронте.

«Освободить Курскую землю — самая главная задача. Дай бог, чтобы получилось в этом году, но откладывать не надо. Сейчас враг ушел в жесткую оборону, тяжело, но наши справятся. Вторая задача — продвигаться в Донбассе вперед на кураховском и других направлениях, освобождать далее населенные пункты. И, конечно, быть настороже во избежание других провокаций врага на нашей старой границе. Я не думаю, что у них такая мощнейшая группировка, но что-то они могут сделать. Это белгородское и брянское направления. Но с учетом того, что случилось на курской земле, наши ребята готовы», — сказал он.

В 2025 году российские силы будут пытаться полностью взять под контроль вошедшие в состав страны регионы, полагает военный эксперт.

В следующем году главной задачей будет освобождение всех территорий, включая Запорожскую область, Херсонскую область, ДНР и один процент луганской земли, там еще враг сидит

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Как заявил на брифинге глава Генштаба Валерий Герасимов, российские военные выполнили в 2024 году все поставленные руководством страны задачи. «Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать. В дальнейшем продолжим работу по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны», — сказал он.

Также Герасимов считает, что все последующие задачи будут выполнены. По его словам, за последние годы российские военные накопили большой практический опыт ведения боевых действий.

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