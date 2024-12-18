Военный эксперт Дандыкин назвал возврат Курской области целью РФ до конца года

Возвращение контроля над Курской областью до конца 2024 года — главная задача российских военных, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал приоритетные цели России на фронте.

«Освободить Курскую землю — самая главная задача. Дай бог, чтобы получилось в этом году, но откладывать не надо. Сейчас враг ушел в жесткую оборону, тяжело, но наши справятся. Вторая задача — продвигаться в Донбассе вперед на кураховском и других направлениях, освобождать далее населенные пункты. И, конечно, быть настороже во избежание других провокаций врага на нашей старой границе. Я не думаю, что у них такая мощнейшая группировка, но что-то они могут сделать. Это белгородское и брянское направления. Но с учетом того, что случилось на курской земле, наши ребята готовы», — сказал он.

В 2025 году российские силы будут пытаться полностью взять под контроль вошедшие в состав страны регионы, полагает военный эксперт.

В следующем году главной задачей будет освобождение всех территорий, включая Запорожскую область, Херсонскую область, ДНР и один процент луганской земли, там еще враг сидит Василий Дандыкин военный эксперт

Как заявил на брифинге глава Генштаба Валерий Герасимов, российские военные выполнили в 2024 году все поставленные руководством страны задачи. «Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать. В дальнейшем продолжим работу по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны», — сказал он.

Также Герасимов считает, что все последующие задачи будут выполнены. По его словам, за последние годы российские военные накопили большой практический опыт ведения боевых действий.