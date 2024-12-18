Востоковед раскрыл планы Турции в Сирии

Востоковед Долгов: Турция, возможно, готовится к аннексии Алеппо

Турция, возможно, готовится к аннексии Алеппо. Планы Анкары в Сирии раскрыл ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, сообщает РИА Новости.

«И турки, и израильтяне долгое время совместно противостояли режиму Башара Асада. Другое дело, что теперь его нет, и каждый преследует собственные интересы», — отметил он.

По его словам, израильская армия находится уже в 20 километрах от Дамаска, однако вряд ли пойдет на штурм сирийской столицы, но от оккупации территории не откажутся.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники рассказало об опасениях высокопоставленных представителей США, что Турция готовится к военному вторжению в Сирию, поскольку вместе с союзниками наращивают силы вдоль границы. Стягиваемые силы включают в себя бойцов ополчения, турецких спецназовцев и артиллерию, которые в большом количестве сосредоточены возле города Кобани.