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21:12, 18 декабря 2024Забота о себе

Врач раскрыл одно правило употребления алкоголя

Врач Эшвин Шарма рассказал, что отказаться от алкоголя нужно за три часа до сна
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PanuShot / Shutterstock / Fotodom  

Врач Эшвин Шарма рассказал, что от алкоголя нужно отказаться за три часа до сна. Это правило употребления спиртных напитков он раскрыл в комментарии для Independent.

По словам Шармы, алкоголь сначала вызывает чувство расслабления или эйфории, однако затем у человека увеличивается пульс и появляется беспокойство. Это все приводит к проблемам со сном, уточнил врач. Кроме того, из-за алкоголя могут появляться перепады настроения, вялость и затуманенность сознания.

Невролог Стив Оллдер добавил, что алкоголь — это мочегонное средство, которое вызывает частые позывы в туалет и обезвоживание, из-за чего сон становится прерывистым. Кроме того, постоянное употребление алкоголя угнетает иммунитет и делает человека уязвимым перед болезнями.

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«Чтобы смягчить воздействие алкоголя, пейте воду между порциями спиртного. Кроме того, избегайте употребления алкоголя в течение трех часов перед сном, чтобы дать организму время его переработать», — посоветовал Шарма.

Ранее сомнолог София Черкасова назвала порядок действий при бессоннице. По ее словам, если проблемы со сном возникли недавно, наладить режим помогут простые средства, такие как отказ от кофеина во второй половине дня и соблюдение режима.

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