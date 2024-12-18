Россиянам рассказали о правовых нюансах новогоднего украшения подъезда

Эксперт Тыщенко: для установки елки в подъезде требуется сертификат безопасности

Новогоднее украшение общедомовой территории должно соответствовать нормам пожарной безопасности. О правовых нюансах создания праздничного настроения в подъезде в эфире «Радио 1» рассказала председатель Ассоциации многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Идеи по украшению подъезда жильцам следует обговорить с управляющей компанией — сотрудники имеют представление о том, какой декор будет считаться безопасным согласно закону. Так, не во всех парадных можно ставить новогоднюю елку. На лестничной площадке должно оставаться достаточно места для эвакуации, также дерево не должно заслонять электрощитовые точки, пояснила эксперт.

Кроме того, перед тем, как определиться с местом, стоит убедиться, что у елки есть сертификат пожарной безопасности — в документе должна быть прописана горючесть изделия, степень дымообразования в случае пожара и токсичность исходящих от елки паров.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать лучшую живую елку. Покупать новогоднюю красавицу рекомендуется на официальных базарах, где законность спила и продажи могут подтвердить по документам. Данные должны быть уточнены вплоть до даты.