Захарова назвала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре вакханалией

Захарова: кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре — это вакханалия

Съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре на Украине являются вакханалией и вызывают шок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вакханалия в Киево-Печерской лавре вызывает у всех шок, и никто к этому симпатий не испытывает», — заявила она. Захарова добавила, что на Украине ничего святого не осталось, потому что это было сделано в период рождественского поста.

Дипломат также заявила, что проведение кулинарного шоу в стенах Киево-Печерской лавры является «оголтелым национализмом», а не возрождением национальной культуры.

15 декабря украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской лавры. Он поделился кадрами у накрытого белой скатертью стола, где готовил разные блюда.