Захарова: каждый пакет помощи от США становится «черным» для украинцев

Каждый новый пакет военной помощи Киеву от США становится «черным пакетом» для украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнила, что 13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о пакете дополнительной военной помощи Украине со складов Пентагона на сумму 500 миллионов долларов.

«Каждый пакет помощи Вашингтона Киеву становится тем самым черным пакетом для граждан Украины, в которых их потом упаковывают», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, все, что союзники передут Киеву при полном боевом превосходстве России как обычно будет разворовываться теми, кто узурпировал власть на Украине и «готов продать страну за бесценок своим заокеанским хозяевам».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уходящая администрация президента США Джо Байдена, вероятно, не сможет отправить Киеву оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные Конгрессом. При этом источник из Пентагона отметил, что Белый дом планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца 2024 года.