Миллионы домов в европейской стране оказались под угрозой затопления

ЕА: 6 млн зданий в Великобритании рискуют уйти под воду к 2050 году

Больше 6 миллионов объектов недвижимости в Великобритании рискуют оказаться под водой к середине столетия. Такой прогноз в своем докладе огласило Агентство по охране окружающей среды (ЕА).

На фоне глобального потепления к 2050 году моря, окаймляющие европейскую страну, могут выйти из берегов, затопив значительную часть ее прибрежных территорий. Опасность в том числе представляют и поверхностные воды — реки и озера. По подсчетам агентства, такая участь грозит 6,3 миллиона домов и предприятий. Однако аналитики допускают, что это число может вырасти и до 8 миллионов. Такая площадь затоплений, по мнению ведомства, может принести тяжелый урон экономике Соединенного Королевства.

Ранее стало известно, как к проблеме изменения климата относится сосед Великобритании, Франция. Как выяснилось, из-за новых погодных условий больше трети населения страны готовы сменить место жительства. Наибольшую опасность, в их представлении, несут лесные пожары и наводнения. Только за последние пять лет 80 процентов французов пережили хотя бы одно экстремальное погодное явление: невыносимую жару, засуху или сильный шторм.