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19:35, 18 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Брюссель

Зеленский прибыл в Брюссель на переговоры с европейскими партнерами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на переговоры с европейскими партнерами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Европе нужна мощная позиция ради надежного мира», — говорится в публикации.

Зеленский назвал завершение украинского конфликта фундаментальной проблетой, которая касается Европы. По его словам, это требует скоординированной и эффективной работы европейских государств. Он уточнил, что намерен встретиться с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, генсеком НАТО, а также с представителями других стран и объединений.

В декабре Зеленский посещал Париж, где он провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Он также должен был принять участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери.

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