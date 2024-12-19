90-летняя работающая пенсионерка назвала секреты своей активности

90-летняя работающая австралийка поделилась секретами долголетия и активности

90-летняя женщина из Австралии, которая до сих пор работает в собственном магазине, назвала секреты долголетия. Подробностями своей жизни она поделилась с Business Insider.

Леони Пендергаст прожила большую часть жизни в маленьком городке Омео. Пендергаст и ее семья владеют там несколькими магазинами: в 80-х они открыли магазин настенных часов с кукушкой и предметов интерьера Omeo Clocks and Glass, а чуть позже — магазин хозяйственных товаров. Пендергаст вместе с дочерью Деб занимались магазином часов, пока Деб с мужем не переехали. Спустя годы работы магазин закрылся. Однако во время пандемии дочь вернулась в родной город, и они вместе с матерью решили открыть Omeo Clocks and Glass на новом месте.

По словам австралийки, она довольна работой и считает, что именно благодаря постоянной занятости сохраняет активность. Ей нравится общаться с людьми и быть полезной. Пендергаст и ее 88-летний муж Тони живут отдельно от детей. Тони, как и жена, каждый день уезжает на работу, он ведет дела в магазине хозяйственных товаров. Пендергаст отметила, что сама занимается домашним хозяйством и каждый вечер готовит мужу ужин. Пенсионерка считает, что секрет долголетия в хорошей наследственности и правильном образе жизни. Родители Пендергаст держали паб, поэтому, насмотревшись на пьяных завсегдатаев, она никогда не пила алкоголь и не курила.

Ранее 110-летний супердолгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет долголетия. Он считает, что прожил так долго благодаря постоянной активности.