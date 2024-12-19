Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:12, 19 декабря 2024Россия

Белгородский губернатор раскрыл последствия ночной атаки со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков: дроны ВСУ повредили два дома и шесть машин
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Lee / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область беспилотниками. О последствиях ударов рассказал губернатор региона Telegram.

Он сообщил, что в селе Нижнее Березово-Второе осколки дронов повредили ограждение. Кроме того, в результате атаки были выбиты окна в жилом доме. Также пострадали пять легковых автомобилей. Помимо этого, в поселке Пятницкое из-за детонации беспилотника была повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.

Предварительно, никто не пострадал. По данным Гладкова, атака беспилотников на регион продолжается.

В ночь на четверг, 19 декабря, украинские беспилотники также ударили по Ростовской области. Атаке подверглась нефтебаза «НЗНП» в Новошахтинске, в результате там начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Телефонные мошенники с Украины сменили тактику. За вечер они заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб

      В Красногоровке рассказали о расстрелах мирных жителей украинскими военными

      Девушка искусала влюбленного в нее насильника и спаслась

      Россиянка побывала в Израиле и предостерегла туристов от пяти запрещенных действий

      Россиян предупредили о схеме мошенников перед Новым годом

      США признались в экспериментах по смене власти в Иране

      Белгородский губернатор раскрыл последствия ночной атаки со стороны Украины

      В России указали на двойные стандарты НАТО в вопросах обороны

      Власти Ростовской области подтвердили атаку беспилотников на нефтебазу

      В США возмутились словами генсека НАТО об Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше