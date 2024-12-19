Белгородский губернатор раскрыл последствия ночной атаки со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков: дроны ВСУ повредили два дома и шесть машин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область беспилотниками. О последствиях ударов рассказал губернатор региона Telegram.

Он сообщил, что в селе Нижнее Березово-Второе осколки дронов повредили ограждение. Кроме того, в результате атаки были выбиты окна в жилом доме. Также пострадали пять легковых автомобилей. Помимо этого, в поселке Пятницкое из-за детонации беспилотника была повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.

Предварительно, никто не пострадал. По данным Гладкова, атака беспилотников на регион продолжается.

В ночь на четверг, 19 декабря, украинские беспилотники также ударили по Ростовской области. Атаке подверглась нефтебаза «НЗНП» в Новошахтинске, в результате там начался пожар.