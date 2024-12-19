Блинкен назвал сотрудничество с Россией вредным для Китая

Блинкен: Китай испытывает неудобства из-за сотрудничества с РФ

Сотрудничество с Россией вредит Китаю и может привести к изменениям в политике Пекина. Об этом в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Думаю, Китай все острее ощущает неудобство такого положения. Посмотрим, приведет ли это к изменениям в его политике», — сказал он.

Глава Госдепа также отметил, что Запад вводит санкции против китайских компаний потому, что КНР поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Он добавил, что это также мешает Пекину развивать отношения со странами Европы.

Ранее Пентагон обвинил Китай в укреплении связей с Россией. В документе сообщается, что Китай поддерживает проводимую Россией специальную операцию на Украине и якобы продал ей товары двойного назначения, которые могут применяться в военных целях.