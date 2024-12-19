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19:53, 19 декабря 2024Россия

Бригаду попавшего в аварию в Мурманской области поезда наградят

В РЖД наградят сотрудников бригады попавшего в аварию под Мурманском поезда №11
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудников бригады пассажирского поезда №11, попавшего в аварию в Мурманском области 18 декабря, решили наградить. Об этом распорядился глава РЖД Олег Белозеров, передает РИА Новости.

В пресс-службе компании сообщили, что Белозеров отметил профессиональные и грамотные действия работников бригады во время ЧП. Кроме того, он предложил отметить пассажиров, которые помогали эвакуировать людей из потерпевшего крушение поезда.

Накануне вечером пассажирский поезд МурманскСанкт-Петербург с 326 пассажирами столкнулся с грузовым составом с рудой в районе станции Княжая Мурманской области. В результате пострадали 25 человек, еще двое не выжили.

Позже стало известно, что причиной крушения поездов стал сломанный токоприемник.

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