Бригаду попавшего в аварию в Мурманской области поезда наградят

В РЖД наградят сотрудников бригады попавшего в аварию под Мурманском поезда №11

Сотрудников бригады пассажирского поезда №11, попавшего в аварию в Мурманском области 18 декабря, решили наградить. Об этом распорядился глава РЖД Олег Белозеров, передает РИА Новости.

В пресс-службе компании сообщили, что Белозеров отметил профессиональные и грамотные действия работников бригады во время ЧП. Кроме того, он предложил отметить пассажиров, которые помогали эвакуировать людей из потерпевшего крушение поезда.

Накануне вечером пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург с 326 пассажирами столкнулся с грузовым составом с рудой в районе станции Княжая Мурманской области. В результате пострадали 25 человек, еще двое не выжили.

Позже стало известно, что причиной крушения поездов стал сломанный токоприемник.