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13:16, 19 декабря 2024Силовые структуры

Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

112: причиной крушения поездов в Мурманской области стал сломанный токоприемник
Варвара Митина (редактор)

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / РИА Новости

Причиной крушения поездов в Мурманской области стал сломанный токоприемник. Об этом во время допроса рассказал машинист грузового поезда, пишет Telegram-канал 112.

Когда грузовой поезд проехал станцию Княжая, в кабине загорелся главный выключатель. Это означало, что поезд был обесточен и не способен тянуть состав с шестью тысячами тонн, объяснил машинист. По его словам, сразу же после этого они с помощником вышли наружу и увидели, что задний токоприемник опущен. Они попытались устранить поломку, но не успели — состав покатился вниз.

Ранее уже сообщалось, что причиной трагедии стала неисправность, которая вызвала самопроизвольное движение состава.

Вечером 18 декабря в районе станции Княжая Мурманской области произошло столкновение двухэтажного поезда Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров с грузовым составом с рудой. Известно, что пострадали 25 человек. Жертвами трагедии стали два человека.

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