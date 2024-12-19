Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:52, 19 декабря 2024Мир

Британия поставит Украине оружие на сотни миллионов долларов

Reuters: Британия отправит Украине вооружение на $280 миллионов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Великобритания поставит Украине дополнительное вооружение на 225 миллионов фунтов (около 280 миллионов долларов). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны королевства Джона Хили.

Утверждается, что в новый пакете помощи будут включены вооружения для военно-морских сил Украины на 92 миллиона фунтов. Киеву поставят разведывательные беспилотники, барражирующие боеприпасы, малые катера и беспилотные надводные корабли.

Также Украине отправят средства противовоздушной обороны на 68 миллионов фунтов, запчасти на 26 миллионов и тысячу систем радиоэлектронной борьбы на 39 миллионов.

Ранее сообщалось, что Великобритания может отправить своих военнослужащих на Украину для подготовки украинских солдат. Хили также заявил о необходимости работать с Украиной, чтобы помочь ей мотивировать и мобилизовать больше новобранцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Телефонные мошенники с Украины сменили тактику. За вечер они заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб

      Опытная путешественница предостерегла туристов от нескольких покупок в дьюти-фри

      Имущество экс-замминистра обороны Иванова могут передать в собственность государства

      В ДНР высказались об ожиданиях от Трампа

      Названы самые продаваемые книги 2024 года в России

      В Финляндии конфисковали летевший в Россию частный самолет

      В Раде указали на странную деталь в словах МИД Швейцарии о саммите по Украине

      Огромный крокодил вынырнул из воды с женщиной в пасти

      В ЕС возмутились ситуацией с уязвимостью одного из регионов к атакам

      Раскрыты способы усилить ощущения во время секса и сделать оргазм ярче

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше