Британия поставит Украине оружие на сотни миллионов долларов

Reuters: Британия отправит Украине вооружение на $280 миллионов

Великобритания поставит Украине дополнительное вооружение на 225 миллионов фунтов (около 280 миллионов долларов). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны королевства Джона Хили.

Утверждается, что в новый пакете помощи будут включены вооружения для военно-морских сил Украины на 92 миллиона фунтов. Киеву поставят разведывательные беспилотники, барражирующие боеприпасы, малые катера и беспилотные надводные корабли.

Также Украине отправят средства противовоздушной обороны на 68 миллионов фунтов, запчасти на 26 миллионов и тысячу систем радиоэлектронной борьбы на 39 миллионов.

Ранее сообщалось, что Великобритания может отправить своих военнослужащих на Украину для подготовки украинских солдат. Хили также заявил о необходимости работать с Украиной, чтобы помочь ей мотивировать и мобилизовать больше новобранцев.