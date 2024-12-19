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14:41, 19 декабря 2024Культура

Бузова прокомментировала трагедию в жизни Седоковой

Ольга Бузова назвала нелюдями тех, кто обсуждает трагедию Анны Седоковой
Андрей Шеньшаков

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певица Ольга Бузова высказалась о трагедии, произошедшей в жизни своей коллеги Анны Седоковой. Ее слова передает kp.ru.

Бузова отказалась говорить на тяжелую тему с журналистами. Также артистка раскритиковала звезд, которые обсуждают ситуацию вокруг Седоковой после новостей об уходе ее экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.

«Не буду комментировать эту трагедию, это горе. Аня просит об этом не говорить. Кто комментирует — это нелюди. Потому что дайте близким пережить это горе, эту утрату. Когда уходят люди — это всегда больно, поэтому без комментариев», — заявила Ольга.

Ранее стало известно, что актриса и телеведущая Эвелина Бледанс назвала произошедшее лучшим подарком от Тиммы в адрес Седоковой на Новый год.

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