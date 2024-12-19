Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 19 декабря 2024Мир

Экс-дипломат США призвал Киев к переговорам из-за одной угрозы

Фриман: Киеву следует как можно скорее начать переговоры из-за угрозы побережью
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украине следует как можно скорее приступить к переговорам с Россией, чтобы не лишиться регионов у Черного моря. Об этой угрозе предупредил экс-посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Он заявил, что Украина потеряла более 20 процентов территории и может лишиться других важных регионов. «Поэтому в интересах Украины как можно скорее положить конец этому конфликту», — отметил Фриман.

Дипломат предположил, что мирное соглашения по Украине могло бы напоминать договор о восстановлении независимой Австрии, заключенный в 1955 году. Тогда было успешно согласовано создание нейтрального государства, в котором гарантировались права меньшинств — хорватов и словенцев. Как считает Фриман, в случае Украины похожие гарантии могли бы применяться в отношении русскоязычных граждан, а также венгров и румын.

«Нейтральная Украина стала бы важным достижением, к которому нужно стремиться», — добавил эксперт.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что возможные переговоры с Россией по Украине будут продуктивными. При этом достижение какого-либо решения по Украине, «хотя бы краткосрочного», он поставил под сомнение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Телефонные мошенники с Украины сменили тактику. За вечер они заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб

      Число жертв столкновения двух поездов в Мурманской области выросло

      В США возмутились словами генсека НАТО о Зеленском

      Российскую модель насмерть сбил автомобиль в Париже

      Врач предупредил об опасности втянутых сосков

      Учительница пять раз изнасиловала школьника и объявила себя невиновной

      Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в российском регионе

      В России решили изменить подход к переработкам и увольнениям

      Зеленский обсудил размещение иностранных войск на Украине с Макроном

      Россиянам дали три совета для повышения потенции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше