Экс-дипломат США призвал Киев к переговорам из-за одной угрозы

Фриман: Киеву следует как можно скорее начать переговоры из-за угрозы побережью

Украине следует как можно скорее приступить к переговорам с Россией, чтобы не лишиться регионов у Черного моря. Об этой угрозе предупредил экс-посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Он заявил, что Украина потеряла более 20 процентов территории и может лишиться других важных регионов. «Поэтому в интересах Украины как можно скорее положить конец этому конфликту», — отметил Фриман.

Дипломат предположил, что мирное соглашения по Украине могло бы напоминать договор о восстановлении независимой Австрии, заключенный в 1955 году. Тогда было успешно согласовано создание нейтрального государства, в котором гарантировались права меньшинств — хорватов и словенцев. Как считает Фриман, в случае Украины похожие гарантии могли бы применяться в отношении русскоязычных граждан, а также венгров и румын.

«Нейтральная Украина стала бы важным достижением, к которому нужно стремиться», — добавил эксперт.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что возможные переговоры с Россией по Украине будут продуктивными. При этом достижение какого-либо решения по Украине, «хотя бы краткосрочного», он поставил под сомнение.