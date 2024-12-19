Федора Емельяненко пригласили на бой брата Александра

Бойца MMA Федора Емельяненко пригласили на бой его брата Александра в Ингушетии

Федора Емельяненко пригласили посетить турнир в Ингушетии, на котором проведет бой его брат Александр Емельяненко. Об этом ТАСС сообщил президент организации National Fighting League Гилани Калиматов.

«Я уверен, что мы — те люди, которые смогли бы вновь объединить семью, вернуть их былые добрые отношения», — заявил Калиматов, добавив, в данный момент людям необходимо сплочение и дружба. Он подчеркнул, что лига направит Федору приглашение в личном формате.

21 декабря Александр Емельяненко дебютирует в лиге National Fighting League. Имя его соперника пока не называется. Турнир пройдет в Ингушетии.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал брата и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.