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19:35, 19 декабря 2024Ценности

Ида Галич пришла на корпоратив в откровенном наряде

Блогерша Ида Галич пришла на корпоратив в кожаном мини-платье с разрезом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ида Галич

Ида Галич. Кадр: Telegram-канал IdaGalich

Блогерша и телеведущая Ида Галич пришла на корпоратив в откровенном образе. Соответствующие публикации появились в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюенсерша отметила, что организовала для своей команды мероприятие, на которое в том числе пригласила с выступлением группу «Рок-острова». При этом сама знаменитость появилась на вечеринке в черном кожаном мини-платье. Данный наряд оказался оформлен обнажающим часть бедра разрезом и глубоким декольте.

Кроме того, Галич надела три ремнями с металлическими заклепками на талию, остроносые сапоги на высоких каблуках и серебристые серьги-подвески.

Ранее российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала лицо без фильтров на фоне слухов о введенных в лицо филлерах.

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