Израиль ударил по йеменским хуситам

Израильская авиация ударила по позициям хуситов из «Ансар Аллах» в Йемене

Израильская авиация нанесла удар по позициям хуситов из исламистского движения «Ансар Аллах» в Йемене, контролирующего север страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Самолеты Военно-воздушных сил Израиля по наведению разведслужб и флота совершили атаки по целям, принадлежащим террористической организации хуситов, расположенным как на западном побережье Йемена, так и в более удаленных районах страны», — говорится в публикации.

Ранее «Ансар Аллах» объявило об использовании против Израиля гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Как указал военный представитель движения Яхья Сариа, ракета успешно поразила цель в Тель-Авиве.